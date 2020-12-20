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Espreso.tvСпортЛучший боксер мира Альварес принял вызов Головкина

Лучший боксер мира Альварес принял вызов Головкина


фото: DAZN
Мексиканский боксер Сауль Альварес согласился провести третий поединок против казахстанца Геннадия Головкина

Об этом сообщает DAZN.

Сауль Альварес сразу после победы над британцем Каллум Смитом заявил, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина.

"Я хочу боксировать с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов боксировать с лучшими", - сказал Альварес.

Мексиканец отобрал у британца титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и завоевал вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Убедительная победа позволит Саулю Альваресу сохранить по итогам 2020 года звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Головкин и Альварес встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м по очкам победил мексиканец.

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