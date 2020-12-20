Кадыров охотно присягнет на верность Эрдогану, - Пионтковский

20 декабря, 2020, 23:00

Неспособность Путина отстоять свои геополитические интересы во время недавней войны в Нагорном Карабахе и наличие у Эрдогана далеко идущих намерений по Кавказу могут иметь неожиданные последствия

Об этом международный аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Парад Алиева и Эрдогана в Баку символизировал, что Турция является доминирующей силой на Южном Кавказе. Впервые за последние 200 лет. Если тенденция будет развиваться таким же образом, то следующий парад Эрдоган проведет в Грозном. На Северном Кавказе у него большие интересы", - отметил политолог.

В свою очередь Кадыров, как считает Пионтковский, может поступить вопреки воле Кремля.

"Рамзан Ахматович с удовольствием присягнет новому халифу", - заявил эксперт.

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