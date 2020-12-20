COVID-19 в Украине - 8325 новых заражений. Больше всего в Одессе и Запорожье

20 декабря, 2020, 09:52

По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря 2020 года, в Украине выявлено 8325 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны сообщает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 964 448 (+8 325);

умерло - 16585 (+116)

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выздоровели - 581 162 (+6 626);

болеет - 366701 (+1 583)

подозревают - 1061029 (+8 110).

При этом самые высокие темпы распространения коронавируса наблюдаются сейчас в Одессе и прилегающей области (+814), что опережают Запорожье и Запорожскую область (+675), Киев (+756), Киевскую (+592) и Харьков и Харьковскую область (+520) .

Напомним, семейные врачи получат возможность проводить тесты на коронавирус.

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