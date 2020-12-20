20 декабря на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины и применили противотанковый ракетный комплекс

20 декабря, 2020, 18:35

20 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, недалеко от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, - из ручных противотанковых гранатометов. Также на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь из стрелкового оружия.

К вечеру не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное.

В штабе ООС заверили, что выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb