19 декабря на фронте: с российской стороны - 7 обстрелов, с украинской - без ответов

20 декабря, 2020, 08:46

За прошедшие сутки, 19 декабря 2020 года, со стороны российских войск было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 7:30 воскресенья, 20 декабря 2020 года, рассказывает Еспресо.TV.

Обстрелы со стороны оккупантов имели место недалеко от 5 украинских населенных пунктов:

Южного,

Шумов,

Авдеевки,

Водяного,

Павлополя.

Россияне вели огонь из 4 различных видов вооружения.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Неподалеку населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Враждебная огневая активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Умелые действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее применение БПЛА ", - приводит подробности пресс-служба ООС.

Как отмечается, "выстрелы оккупантов были неприцельны и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали".

Согласно официальным данным, среди защитников Украины боевых потерь и ранений нет.

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