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Espreso.tvМирИталия объявила на рождественские и новогодние праздники локдаун

Италия объявила на рождественские и новогодние праздники локдаун


фото: Reuters
На всей территории Италии на Рождество и Новый год будут действовать жесткие карантинные ограничения

Об этом заявил премьер Италии Джузеппе Конте, сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, с 24 декабря по 6 января вся Италия станет "красной зоной". На всей территории страны вводится высокий уровень эпидемиологических ограничений.

В этот период будет запрещено перемещение между регионами, выход из дома без необходимости. Бары и рестораны, а также все магазины, кроме продовольственных, закроются.

Конте порекомендовал согражданам провести праздники с людьми, с которыми они живут постоянно. Ежедневно с 05:00 до 22:00 можно вдвоем пойти в гости с детьми до 14 лет в дом, расположенный в том же районе.

Кроме того, 28, 29, 30 декабря и 4 января карантин будут немного ослаблены. До 21:00 будут работать некоторые магазины, а также можно будет выехать из своего населенного пункта.

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