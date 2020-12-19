В Турции в больнице с больными на COVID-19 взорвался кислородный аппарат, не менее 8 погибших

19 декабря, 2020, 09:42

В результате взрыва кислородного аппарата в больнице в турецком городе Газиантеп погибли по меньшей мере 8 человек

Об этом сообщает Anadolu .

Взрыв произошел 19 декабря в отделении интенсивной терапии. Жертвами взрыва кислородного аппарата стали по меньшей мере восемь человек.

По информации турецкого телеканала Haberturk, семь человек человек погибли в реанимации, еще один умер во время транспортировки в другую больницу.

Возраст погибших от 56 до 85 лет. Еще 14 пациентов отделения перевели в другие больницы, которые способны принимать больных коронавирус.

Напомним, 15 ноября в румынском городе Пятра-Нямц во время пожара в отделении интенсивной терапии погибли 10 больных COVID-19 .

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