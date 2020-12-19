В МИД подтвердили, что пираты у побережья Нигерии захватили в плен украинских моряков

19 декабря, 2020, 18:46

Министерство иностранных дел подтвердило, что у побережья Нигерии в плен к пиратам попали шесть украинских моряков

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ.

По его словам, в плену находятся шесть граждан Украины с судна Stevia.

"Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен были захвачены 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", - сказал Николенко.

Он отметил, что судовладельцем является албанская компания и заверил, что дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

19 декабря стало известно, что у побережья Нигерии пираты атаковали сухогруз и взяли в плен членов экипажа, среди которых шесть граждан Украины.

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