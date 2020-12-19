В Киеве на проспекте Шухевича в грузовика сорвало кузов

19 декабря, 2020, 07:35

В столице на проспекте Шухевича кузов грузовика зацепился за троллейбусный провод и оказался на проезжей части

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительной информации, грузовой Mercedes, двигаясь в направлении бульвара Перова, зацепился верхней частью кузова с провисшие подвесы троллейбусного провода. В результате чего кузов вместе с грузом упал на проезжую часть.

Было перекрыто движение по крайней левой полосе в направлении Троещины.

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