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Espreso.tvКриминалВ Киеве на проспекте Шухевича в грузовика сорвало кузов

В Киеве на проспекте Шухевича в грузовика сорвало кузов

В столице на проспекте Шухевича кузов грузовика зацепился за троллейбусный провод и оказался на проезжей части

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По предварительной информации, грузовой Mercedes, двигаясь в направлении бульвара Перова, зацепился верхней частью кузова с провисшие подвесы троллейбусного провода. В результате чего кузов вместе с грузом упал на проезжую часть.

Было перекрыто движение по крайней левой полосе в направлении Троещины.

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