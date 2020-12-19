В горсовете Харькова предлагают назвать в честь Кернеса один из проспектов

19 декабря, 2020, 10:20

Секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов заявил, что в честь бывшего мэра Геннадия Кернеса назовут один из проспектов города

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

По словам Терехова, в честь Кернеса планируют назвать проспект и установить ексмеру памятник.

"Для харьковчан это невосполнимая потеря и огромная трагедия. Я выступил с инициативой увековечить память Геннадия Кернеса. Считаю, что мы должны назвать один из проспектов города Харькова его именем. Также начать работу над созданием памятника этому легендарному человеку , которая руководила городом, огромным мегаполисом и перевернула ментальность людей и их отношение к этому городу ", - сказал Терехов.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря из-за осложнения я от коронавируса.

от коронавируса. Тело мэра Харькова Геннадия Кернеса доставят в Харьков 21 декабря.

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