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Espreso.tvМирВ Беларуси решили сделать выезд из страны платным

В Беларуси решили сделать выезд из страны платным


фото: Укрінформ
Беларусь вводит сбор за пересечение границы при выезде из страны на автомобилях

Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, сообщает БелТА .

По его словам, согласно законопроектом "Об изменении Налогового кодекса" областным советам депутатов могут позволить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами масса которых не превышает 5 тонн.

"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - сказал Селиверстов.

Он добавил, что собранные средства будут направляться на борьбу с коронавируса.

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