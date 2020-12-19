Усталость, кашель, мышечная боль: врач рассказал о состоянии больного COVID-19 Макрона

19 декабря, 2020, 15:55

Несмотря на заболевание коронавирусом, президент Франции Эммануэль Макрон продолжает исполнять свои должностные обязанности

Об этом заявил главный врач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, у главы государства стабильное состояние, а причин для опасений нет.

"Наблюдаются симптомы COVID-19: усталость, кашель, мышечная боль. Это не мешает ему выполнять свою работу", - сказал Перрошон.

Напомним, что 17 декабря президент Франции Эммануэль Макрона пошел на семидневную самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус .

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