США закрывают два последних консульства в России

19 декабря, 2020, 10:01

Государственный департамент США сообщил, что закрывает два своих последних генеральных консульства в России

Об этом сообщает AP .

Госдепартамент сообщил Конгрессу США, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

В Госдепе назвали закрытие диппредставительств "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введением РФ в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России останется посольство в Москве.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипаля".

Напомним, 19 декабря Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Россию врагом своей страны.

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