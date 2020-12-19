США закрывают два последних консульства в России
Об этом сообщает AP .
Госдепартамент сообщил Конгрессу США, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.
В Госдепе назвали закрытие диппредставительств "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введением РФ в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".
После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России останется посольство в Москве.
Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипаля".
- Напомним, 19 декабря Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Россию врагом своей страны.
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