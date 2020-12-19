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Espreso.tvСпортСборная Украины завоевала историческое золото на ЧЕ по спортивной гимнастике

Сборная Украины завоевала историческое золото на ЧЕ по спортивной гимнастике


фото: twitter
Женская сборная Украины впервые выиграла золотые медали чемпионата Европы в командном первенстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины выиграла золото в командном многоборье на ЧЕ в Мерсине (Турция).

Анастасия Моттаки, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева набрали 154,663 балла и выиграли золото. Серебро получила Румыния, у которой 154,496 пункта. Бронзу получила Венгрия с суммой 151,597.

Женская сборная Украины впервые в истории выиграла золото ЧЕ в командном первенстве.

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