Сборная Украины завоевала историческое золото на ЧЕ по спортивной гимнастике

19 декабря, 2020, 17:26

Женская сборная Украины впервые выиграла золотые медали чемпионата Европы в командном первенстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины выиграла золото в командном многоборье на ЧЕ в Мерсине (Турция).

Анастасия Моттаки, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Диана Варинская и Елизавета Губарева набрали 154,663 балла и выиграли золото. Серебро получила Румыния, у которой 154,496 пункта. Бронзу получила Венгрия с суммой 151,597.

Женская сборная Украины впервые в истории выиграла золото ЧЕ в командном первенстве.

The delighted Ukrainian team wins the 2020 European team title # Mersin2020 pic.twitter.com/dGWMEHxNwr - European Gymnastics (@UEGymnastics) December 19, 2020

Напомним, 12 декабря мужская сборная Украины завоевала золотую награду в командном первенстве на чемпионате Европы.

13 декабря украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл соревнования в опорном прыжке на чемпионате Европы в Турции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb