Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. За нарушение масочного режима
19 декабря, 2020, 15:19
Президента Чили Себастьяна Пинейру оштрафовали на 2,5 млн песо за нарушение масочного режима
Пинейра заплатил около $3,5 тыс за то, что появился без маски в общественном месте, сообщает Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в twitter.
Президент сам заявил о нарушении после того, как в Чили вызвало резонанс появление в сети фото, на котором Пинейра позирует для Селфи с незнакомой девушкой на пляже без маски.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрировано 581 тыс. случаев заражения коронавирусом.
COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/udQwI5IL0N- Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) December 18, 2020
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