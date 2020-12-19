Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. За нарушение масочного режима

19 декабря, 2020, 15:19

Президента Чили Себастьяна Пинейру оштрафовали на 2,5 млн песо за нарушение масочного режима

Пинейра заплатил около $3,5 тыс за то, что появился без маски в общественном месте, сообщает Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в twitter.

Президент сам заявил о нарушении после того, как в Чили вызвало резонанс появление в сети фото, на котором Пинейра позирует для Селфи с незнакомой девушкой на пляже без маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрировано 581 тыс. случаев заражения коронавирусом.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/udQwI5IL0N - Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) December 18, 2020

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