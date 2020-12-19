Портников: Если Зеленский пробудет на посту президента до конца 2021-го года, его рейтинг будет равен 0%

19 декабря, 2020, 19:30

Об этом сообщил публицист, журналист Виталий Портников в ток-шоу "Субботний Политклуб" на Еспресо.TV .

"Мы можем говорить об определенной тенденции, о которой мы также могли говорить сразу после президентских выборов 2019-го года. И эта тенденция подтверждается, учитывая уровень разнонаправленных ожиданий от Владимира Зеленского, а также уровень абсолютной некомпетентности, политической недальновидности и неспособности учиться, у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, которое подобрано непрофессионально, некомпетентно, неправильно. Можно спокойно говорить: если Владимир Зеленский доработает президентом до конца следующего (ред.- 2021 года) года, его рейтинг будет равен нулю. Нулю! Этот человек уже, сколько бы он не просидел в Администрации президента, в Офисе президента, но мы уже говорить в Администрации, так Офис уже заканчивает свое существование. Он - уже хромая утка. Это показали местные выборы, это показывают рейтинги, это, в конце концов, показывает отсутствие большинства в Верховной Раде ", - отметил Портников.

Журналист добавил: "И эти тенденции будут усиливаться с каждым днем. Мы однажды проснемся в стране, в которой будет только один сторонник Владимира Зеленского - сам Владимир Зеленский . И на этом перечень людей, которые очарованы Владимиром Зеленским, закончится. Его не будут поддерживать даже в ближайшем окружении. Там будут думать, как от него избавиться. Его близкие люди будут думать, как ему уйти с поста президента, потому что он уничтожает их будущее, будущее страны и свое ".

Виталий Портников отметил, что Владимир Зеленский должен был понимать, на что идет и чем баллотирование в президенты Украины может для него обернуться.

"Но это его выбор, он должен осознать, когда он сказал, что баллотируется на пост президента, что это может закончиться для него только одним - крахом. Личностным крахом: крахом президента, крахом личности, крахом жизненных перспектив, крахом в принципе всего, на что он рассчитывал до этого, я бы сказал, трагического для себя и нашей страны решения. Никакого другого выхода из ситуации для этого человека, кроме как крах, нет. Единственное что, как его личный крах, неизбежный, запрограммирован в тот день, когда он принес присягу. Это вот был конец. Человек думает: "Вот если бы мне закончить жизнь самоубийством? Если бы мне растоптать все то, чего я достиг в своей жизни? Если бы мне уничтожить все? А почему бы мне не стать президентом Украины?". Очень легкий способ самоубийства ", - высказался Портников.

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