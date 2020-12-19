Помпео назвал Россию врагом США

19 декабря, 2020, 08:38

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Россию врагом своей страны

Об этом сообщает официальный сайт американского правительства .

По словам Помпео, Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу. Об этом он заявил в радиошоу Марка Левина.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", - сказал Помпео.

Он также назвал Путина "реальным риском" для тех, кто "любит свободу".

Напомним, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу заявил, что купленные Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 угрожают безопасности американских военнослужащих .

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