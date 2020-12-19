Петр Порошенко присоединился к флеш-мобу благодарности украинским врачам

19 декабря, 2020, 17:47

Акцию благодарности инициировал журналист и ведущий Савик Шустер, пишет пресс-служба "ЕС".

Петр Порошенко поблагодарил известную украинскую инфекционистку, доктора медицинских наук, профессора Ольгу Анатольевну Голубовскую.

"По приглашению Шустер online принял участие во флешмобе благодарности нашим врачам, которые героически борются с пандемией. Несколько недель назад в моей жизни моим Верховным Главнокомандующим была Ольга Голубовская. Как солдат дисциплинированно выполнял все ее приказы. И вернулся в строй. Ольга Анатольевна, спасибо вам от нашей семьи и от тысяч пациентов, которых вы поставили на ноги", - сказал Порошенко.

Ольга Голубовская с начала эпидемии коронавируса кроме врачебной практики ведет большую разъяснительную, просветительскую работу, а также защищает права медицинских работников.

Она, в частности, жестко раскритиковала бюджет на 2021 год за недостаточное финансирование медицины и низкие зарплаты врачей, и призвала депутатов не голосовать за такую смету.

Петр Порошенко предложил свой план преодоления последствий пандемии. "Европейская Солидарность", в частности, требует вернуть медицинской отрасли деньги, которые тратятся из ковидного фонда на так называемое "Большое строительство", обеспечить 300% доплаты медработникам за работу с коронавирусной болезнью, ввести страхование для всех медиков, заболевших или умерших от ковида, провести широкомасштабное тестирование, а также обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан Украины.

Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами с первых дней пандемии закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре, благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка, началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания "Рошен" и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии - 27 тысяч костюмов, которые передают в больницы. Сейчас Фонд Порошенко совместно с волонтерами закупает кислородные концентраторы. Уже доставлены 12 аппаратов, которые передали в регионы, заключен контакт на поставку еще 75 концентраторов.

Как сообщила Марина Порошенко, благодаря аудиту столичного бюджета, проведенному фракцией "Европейской Солидарности" в Киевсовете, 40 млн гривен из бюджета Киева дополнительно выделят на борьбу с коронавирусом. Дополнительное финансирование столичные больницы получат на следующей неделе.