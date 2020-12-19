Парламент Швейцарии узаконил однополые браки

19 декабря, 2020, 14:52

Парламент Швейцарии поддержал законопрект о легализации однополых браков

Об этом сообщает The Local .

Несмотря на это, последнее слово в легализации однополых браков остается за гражданами. Христианская ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз требует вынести закон на референдум.

Защитники прав ЛГБТ заявляют, что они готовы к референдуму, ведь их поддерживают 82% населения.

Швейцария - одна из немногих европейских стран, где запрещены однополые браки. Там можно вступать в зарегистрированные партнерства, которые не дают таких же прав, как брак. В частности - возможности усыновления детей.

Напомним, 2 июля парламент Черногории принял "Закон о жизненном партнерство лиц одного пола", который узаконивает однополые браки .

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