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Espreso.tvМирПарламент Швейцарии узаконил однополые браки

Парламент Швейцарии узаконил однополые браки


фото: Укрінформ
Парламент Швейцарии поддержал законопрект о легализации однополых браков

Об этом сообщает The Local .

Несмотря на это, последнее слово в легализации однополых браков остается за гражданами. Христианская ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз требует вынести закон на референдум.

Защитники прав ЛГБТ заявляют, что они готовы к референдуму, ведь их поддерживают 82% населения.

Швейцария - одна из немногих европейских стран, где запрещены однополые браки. Там можно вступать в зарегистрированные партнерства, которые не дают таких же прав, как брак. В частности - возможности усыновления детей.

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