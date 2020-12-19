На встречу в ОПУ к Зеленскому привели "пионеров" вместо пластунов, - журналист

19 декабря, 2020, 18:25

На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласили членов Союза пионерских организаций Киева, которых перепутали с пластунами

Об этом сообщил украинский тележурналист, политолог и историк Андрей Ковалев в facebook.

"Утром читаю новости, пластуны принесли Зеленскому Вифлеемский огонь мира, а дальше смотрю фотографии и понимаю, что это не пластуны. Это члены организации СПОК, как расшифровывается СПОК? Союз пионерских организаций Киева. Длинная история. В 90-е были дельцы, которые взяли под себя пионерские организации в Киеве и пробовали переделать их в скаутов. Вышло не очень. Форму возможно и изменили, а содержание осталось то же", - написал Ковалев.

Он констатировал, что у Зеленского были не пластуны.

"Насколько мне известно, в этом году Офис президента Украины пластунов не приглашал", - добавил Ковалев.

На официальном сайте президента упоминания о пластунах нет, а речь идет о встрече со скаутами.

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