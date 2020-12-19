Головкин после эффектной победы над Шереметой бросил вызов лучшему боксеру мира

19 декабря, 2020, 10:47

Казахстанец Геннадий Головкин после победы над поляком Камилом Шереметой заявил о намерении встретиться с победителем поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллум Смитом

Об этом сообщает DAZN.

По словам Головкина, который нокаутировал Шеремета в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной федерации бокса) в среднем весе (до 72,6 кг), в следующем поединке он хочет встретиться с победителем боя между Альваресом и Смитом.

"Конечно, я открыт к поединку против любого соперника. Я хочу получить лучшего оппонента для меня, для бизнеса, для DAZN, для фанатов. Я готов. Подождем до завтра. Надеюсь, что завтра будет отличная событие. Я готов к победителю. кто победит? Фанаты ", - сказал Головкин.

Бой Альварес - Смит состоится в ночь на 20 мая в Арлингтоне (США).

Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring.

Каллум Смит владеет титулом WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На кону в поединке Альварес - Смит также будет вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

GGG will have his eyes on #CaneloSmith tomorrow night pic.twitter.com/273C7RzGlK - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Напомним, 26 ноября Сауль Альварес отказался от третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.

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