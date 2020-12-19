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Espreso.tvСпортЧемпион мира Головкин нокаутировал Шеремета и побил рекорд Хопкинса. ВИДЕО

Чемпион мира Головкин нокаутировал Шеремета и побил рекорд Хопкинса. ВИДЕО


фото: Getty Images
Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил техническим нокаутом поляка Камила Шеремета и отстоял титул чемпиона мира IBF в среднем весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ночь на субботу в Голливуде (Флорида, США) Головкин победил Шеремета в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Казахстанец четыре раза отправлял поляка в нокдаун и заставил рефери зафиксировать победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Благодаря победе, Геннадий Головкин побил рекорд американца Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе. Теперь у казахстанского боксера - 21 защиту, у Хопкинса - 20.

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