Чемпион мира Головкин нокаутировал Шеремета и побил рекорд Хопкинса. ВИДЕО

19 декабря, 2020, 07:19

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил техническим нокаутом поляка Камила Шеремета и отстоял титул чемпиона мира IBF в среднем весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ночь на субботу в Голливуде (Флорида, США) Головкин победил Шеремета в бою за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Казахстанец четыре раза отправлял поляка в нокдаун и заставил рефери зафиксировать победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Благодаря победе, Геннадий Головкин побил рекорд американца Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе. Теперь у казахстанского боксера - 21 защиту, у Хопкинса - 20.

GGG was in cruise control all night long.



( @Autozone ) pic.twitter.com/EmfFiJjviT - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

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