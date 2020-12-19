Альварес - Смит: Где и когда смотреть чемпионский бой лучшего боксера мира

19 декабря, 2020, 08:08

В ночь с 19 на 20 декабря состоится чемпионский бой между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Вечер бокса пройдет в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT & T Stadium. Спортивный ивент начнется в 3:00 по киевскому времени. Главный поединок встречи Альварес - Смит запланирован ближе к 7:00. Прямая трансляция будет доступна на платформах Sky Sports и DAZN.

На процедуре взвешивания боксеры показали одинаковый результат - 76,2 кг. Хотя между спортсменами есть существенная разница в росте. "Канело" - 173 см, а Смит - 191 см.

Британец Каллум Смит владеет титулом WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На кону в поединке также будет вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

Мексиканец Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring.

Напомним, 26 ноября Сауль Альварес отказался от третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.

16 декабря Альварес провел первую дуэль взглядов перед чемпионским боем против Смита.

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