Альварес - Смит: Где и когда смотреть чемпионский бой лучшего боксера мира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Вечер бокса пройдет в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT & T Stadium. Спортивный ивент начнется в 3:00 по киевскому времени. Главный поединок встречи Альварес - Смит запланирован ближе к 7:00. Прямая трансляция будет доступна на платформах Sky Sports и DAZN.
На процедуре взвешивания боксеры показали одинаковый результат - 76,2 кг. Хотя между спортсменами есть существенная разница в росте. "Канело" - 173 см, а Смит - 191 см.
Британец Каллум Смит владеет титулом WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). На кону в поединке также будет вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
Мексиканец Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнала The Ring.
- Напомним, 26 ноября Сауль Альварес отказался от третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.
- 16 декабря Альварес провел первую дуэль взглядов перед чемпионским боем против Смита.
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