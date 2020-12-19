19 декабря на фронте: оккупанты 4 раза нарушили "перемирие"

19 декабря, 2020, 19:05

19 декабря на Донбассе российские оккупационные войска четыре раза нарушили условия перемирия

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Пивденного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия.

В это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы.

Впоследствии, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и вблизи Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы.

А на Приазовье, неподалеку Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого пресекли умелые действия наших средств РЭБ.

В штабе ООС отметили, что огневые провокации оккупантов не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому ответнный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

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