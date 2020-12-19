18 декабря на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

19 декабря, 2020, 07:49

18 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. На этом направлении враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционного минирования украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Для провокации наших воинов сначала применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

В штабе ООС заверили, что выстрелы оккупантов были неприцельно и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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