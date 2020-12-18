Ждем вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года - Зеленский

18 декабря, 2020, 21:59

Первыми вакцину получат медики и военные, уточнил Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .

В своем выступлении Зеленский коснулся темы вакцинации украинцев от коронавируса.

"Мы продолжаем работать над получением вакцины от коронавируса. Мы ждем ее в конце первого квартала 2021 года. МЗ уже разработал национальный план вакцинации. Первыми вакцину получат медики и военные. Также будут сначала вакцинированы педагоги, социальные работники и люди старше 65 лет", - сказал Зеленский.

По его словам, в план вакцинации от коронавируса будут внесены украинские граждане с временно оккупированных территорий.

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