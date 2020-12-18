Зеленский подписал закон о социальной защите во время карантина

18 декабря, 2020, 13:22

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)" №1030-IХ.

Закон направлен на усиление соцзащиты и поддержки граждан, в частности в условиях противоэпидемических мероприятий.

Согласно документу право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода в связи с карантином распространяется на граждан, получающих пенсии.

"Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина", - говорится в сообщении.

Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

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