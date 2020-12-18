Зеленский назначил председателем Запорожской ОГА члена партии Тимошенко

18 декабря, 2020, 19:15

Указ о назначении А.Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации обнародован на сайте президента 18 декабря.

Назначение нового главы ОГА произошло на фоне громкого скандала в новоизбранном областном совете. Как известно, партии "Слуга народа", "Батькивщина", "Единение" и "Оппозиционный блок" провели "альтернативную" сессию облсовета, куда не пустили других депутатов. На ней главой совета избрали Виталия Боговина, который на тот момент был председателем Запорожской ОГА.

Назначение соратника Юлии Тимошенко председателем ОГА связывают с поддержкой "Батькивщиной" президентской фракции в облсовете.

Как известно, скандал в Запорожском облсовете не утихает. Представители политических сил, которые не согласны с избранием Виталия Боговина главой облсовета, сдали свои депутатские удостоверения. Сообщается, что на такой шаг пошли 23 депутата. Среди них четыре депутата от партии "Слуга народа".