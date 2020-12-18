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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового председателя Запорожской ОГА

Зеленский назначил нового председателя Запорожской ОГА


фото: rbc.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха новым председателем Запорожской областной государственной администрации

Об этом говорится в указе президента .

Старух уже возглавлял Запорожскую ОГА с сентября 2008 по март 2010 года.

Он окончил в 1995 году Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Старух был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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