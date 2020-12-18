Зеленский назначил нового председателя Запорожской ОГА

18 декабря, 2020, 14:38

Об этом говорится в указе президента .

Старух уже возглавлял Запорожскую ОГА с сентября 2008 по март 2010 года.

Он окончил в 1995 году Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Старух был награжден орденом "За заслуги" III степени.