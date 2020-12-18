Запрет книги о Стусе: суд рассмотрит апелляцию 21 января

18 декабря, 2020, 14:11

Апелляционный суд Киева назначил первое слушание апелляции по делу о книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" на 21 января 2021 года

Об этом рассказала пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе в комментарии для "Радио Свобода".

"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября назначено на 21 января 2021 года на 14:00", - сказала Геведзе.

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