Запрет книги о Стусе: суд рассмотрит апелляцию 21 января
18 декабря, 2020, 14:11
Апелляционный суд Киева назначил первое слушание апелляции по делу о книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" на 21 января 2021 года
Об этом рассказала пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе в комментарии для "Радио Свобода".
"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября назначено на 21 января 2021 года на 14:00", - сказала Геведзе.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по иску Виктора Медведчука.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты.
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсехНеЗасудишь - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
- Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко заявил, что до рассмотрения апелляции распространению книги ничего не угрожает.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к прочтению.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поддержал книгу, процитировав Стуса: "Все, кто против диктатуры, - встаньте!"
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