За год Украина арестовала 104 самолета, которые летали в Крым, - Венедиктова

18 декабря, 2020, 11:49

Также в 2020 году, по словам генерального прокурора, арестовали 50 судов, заходивших в порты Крыма

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в видеообращении, передает Еспресо.TV.

"В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинский Крым", - отметила Венедиктова.

Также она упомянула об аресте 50 судов, заходивших в порты Крыма под флагами других государств.

"Следующим шагом будет обращение к международным партнерам о принятии мер в отношении нарушителей с учетом норм международного права", - добавила генпрокур.

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