Иран строит новый подземный ядерный объект, - АР

18 декабря, 2020, 14:28

Иран начал строительство на подземном ядерном объекте в Фордо на фоне напряженности в отношениях с США

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные АР .

Назначение возводимого сооружения на территории завода по обогащению урана, остается неизвестным, однако любые работы в Фордо могут вызвать новые опасения в последние дни работы администрации Дональда Трампа и перед инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена, отмечает агентство.

"Любые изменения на этом объекте (Фордо, - ред.) будут внимательно отслеживаться как признак того, куда движется ядерная программа Ирана", - сказал эксперт Центра исследований нераспространения при Институте международных исследований Миддлбери (США) Джеффри Льюис.

Миссия Ирана при ООН не сразу ответила на запрос АР прокомментировать спутниковые снимки.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), инспекторы которого находятся в Иране в рамках миссии мониторинга за выполнением положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, также пока не ответили на запрос агентства.

Как отмечается, строительство на площадке Фордо началось еще в конце сентября.

Спутниковые снимки, полученные AP от компании Maxar Technologies, демострируют, что строительство ведется в северо-западном секторе площадки, недалеко от священного шиитского города Кум, примерно в 90 км к юго-западу от Тегерана.

На спутниковых снимках от 11 декабря видно фундамент с десятками опор, которые используются для поддержки зданий в зонах землетрясений.

Строительная площадка расположена на северо-запад от сооружения, расположенного глубоко внутри горы для защиты от возможных авиаударов.

Объект размещается рядом с другими вспомогательными и научно-исследовательскими зданиями в Фордо, среди которых - Национальный центр вакуумных технологий Ирана. Вакуумная технология - ключевой компонент при создании иранских центрифуг, которые обогащают уран, пишет АР.

Как сообщалось, ранее Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Общем всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%, и предупредил о дальнейшем отказе от положений международной ядерной сделки через 60 дней.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".

Перед этим стало известно, что Иран превысил лимит запасов обогащенного урана, установленный СВПД объемом до 300 кг. Тегеран заявил, что страна увеличила в четыре раза выпуск вещества, необходимого для производства топлива для ядерного реактора, которое также может быть использовано для изготовления ядерного оружия.

В мае Иран официально приостановил выполнение части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом всем сторонам сделки, из которой около года назад вышли США.

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