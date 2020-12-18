Взрыв в жилом доме Львова: полиция открыла дело из-за ненадлежащего использования газовых приборов

18 декабря, 2020, 18:56

Полицейские предварительно установили, что причиной взрыва в многоквартирном доме во Львове является ненадлежащее использование газовых приборов, возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительным данным полиции, взрыв в квартире на третьем этаже во Львове произошел из-за ненадлежащего использования газовых приборов жителями. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители также рассказали, что взрывом были повреждены отдельные стены дома, засыпан общий балкон и повреждена стена и входные двери в соседней квартире.

Напомним, во Львове в доме по улице Ковалевская, 3 произошел взрыв бытового газа, обрушилась стена.

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