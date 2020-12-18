Военный бюджет НАТО на 2021 год увеличили на 5%

18 декабря, 2020, 15:36

Североатлантический Альянс одобрил бюджет на следующий год, в котором предусмотрен €1,61 млрд для обеспечения военных структур НАТО

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Во время заседания Североатлантического совета 16 декабря 2020 года союзники согласовали гражданский бюджет в объеме €258,9 млн и военный бюджет в объеме € 1,61 млрд на 2021 год. Все страны-члены вносят вклад в эти бюджеты, исходя из согласованной формулы расходов, которая разработана на основе объемов ВНП ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданский бюджет будет использоваться для обеспечения персонала, операционных и программных расходов в брюссельской штаб-квартире НАТО. Он увеличен на 0,9% по сравнению с 2020 годом.

В свою очередь военный бюджет покрывает расходы на содержание персонала военных командных структур НАТО, операционные нужды и программы, миссии и операции НАТО во всем мире. В бюджете эту составляющую увеличили на 5% по сравнению с показателями 2020 года.

Также, в следующем году €259,4 млн военного бюджета будут направлены на финансирование операций и миссий НАТО, включая операцию "Решительная поддержка" в Афганистане, поддержание мира в Косово (KFOR) и тренировочную миссию НАТО в Ираке.

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