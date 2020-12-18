Во Львове взорвался газ в жилом доме, есть пострадавшие

18 декабря, 2020, 13:44

Во Львове, в доме по улице Ковалевская, 3, произошел взрыв бытового газа, обвалилась стена

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 декабря в 11:55 в ГСЧС поступила информация, что в городе Львове, по улице Ковалевская, 3, в трехэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения", - говорится в сообщении.

В результате травмированы два человека, которые теперь в больнице.

Взрывом разрушена несущая стена третьего этажа и повреждено перекрытие над квартирой.

На месте работают 13 спасателей и 4 единицы техники.

Фото: portal.lviv.ua

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