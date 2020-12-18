В Украине от COVID-19 в течение суток умерли 260 человек, 12 630 - заразились

18 декабря, 2020, 08:51

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в Украине зафиксирован 944 381 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 16 256 - летальные, 561 222 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 17 декабря было зафиксировано 12 630 случаев коронавируса (из них дети - 620, медработники - 552), 260 пациентов умерли, 12 866 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 98 330 случаев;

Винницкая область - 20 578 случаев;

Волынская область - 29 817 случаев;

Днепропетровская область - 51 401 случай;

Донецкая область - 31 449 случаев;

Житомирская область - 35 662 случая;

Закарпатская область - 26 855 случаев;

Запорожская область - 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 644 случая;

Киевская область - 51 588 случаев;

Кировоградская область - 7621 случай;

Луганская область - 8533 случая;

Львовская область - 55 860 случаев;

Николаевская область - 25 826 случаев;

Одесская область - 61 963 случая;

Полтавская область - 31 097 случаев;

Ривненская область - 37 840 случаев;

Сумская область - 37 157 случаев;

Тернопольская область - 32 089 случаев;

Харьковская область - 64 237 случаев;

Херсонская область - 15 151 случай;

Хмельницкая область - 36 027 случаев;

Черкасская область - 33 837 случаев;

Черновицкая область - 37 695 случаев;

Черниговская область - 26 409 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - говорится в сообщении.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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