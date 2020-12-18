В следующем году планируется восстановление евроколеи от Ужгорода до границы, - Минфин

18 декабря, 2020, 16:59

В бюджете на 2021 год выделены средства на восстановление евроколеи от Ужгорода до границы, что создаст возможность путешествовать между Украиной и странами ЕС быстрее и безопаснее

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в государственном бюджете на 2021 год заложено финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению евроколеи шириной 1 435 мм от станции Чоп до Ужгорода. В следующем году планируется подготовить проектно документацию и начать ее восстановление.

"Реализация этого проекта позволит создать в областном центре Закарпатской области городе Ужгород транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по "широкой" колее (1520 мм), на поезда европейской колеи (1435 мм) - в Словакию, Чехию , Венгрию, Румынию, Австрию и в другие страны Европы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, главная задача транспортного хаба в Ужгороде - создание возможности путешествовать между Украиной и странами ЕС быстро, безопасно и комфортно.

"Благодаря этому проекту по восстановлению железной дороги европейской ширины, сможем ездить в купальни в Будапешт, на оперу в Вену или в другие европейские города так же, как сейчас во Львов, или в Одессу. А возможно даже и раньше - скажем, путешествие от Ужгорода до Будапешт будет длиться до 4-х часов. в то же время, это даст возможность открыть Украину для потока туристов из Европы", - цитирует пресс-служба слова Кавы.

В пресс-служба добавили, что для большего удобства пасажирв и экономии времени, на вокзале Ужгорода запланировано обустроить пункт таможенного и пограничного контроля, что позволит не останавливать поезда на государственной границе.

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