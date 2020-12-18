В Нагорном Карабахе подорвался российский военный

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Российский военный погиб при транспортировке в госпиталь.

Отметим, согласно трехсторонним соглашениями, перемирие в Нагорном Карабахе после военной кампании осени 2020 года обеспечивают около 2 тыс. российских военных.

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