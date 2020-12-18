В мире первый миллион человек привился от COVID-19 - Bloomberg
18 декабря, 2020, 15:46
Более 1,1 млн жителей Земли уже сделали прививки от коронавируса
Об этом сообщает Bloomberg.
Вакцинация началась в четырех странах - США, Китае, Великобритании и России.
Больше всего вакцинированных в Китае, 650 тыс. человек на 28 ноября. В Британии по состоянию на 15 декабря прививки получили 137 тыс. человек.
РФ провакцинировали 320 тыс. граждан. В США, где вакцинация стартовала на этой неделе, вакцину получили почти 50 тыс. человек.
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