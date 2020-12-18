В мире первый миллион человек привился от COVID-19 - Bloomberg

18 декабря, 2020, 15:46

Более 1,1 млн жителей Земли уже сделали прививки от коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg.

Вакцинация началась в четырех странах - США, Китае, Великобритании и России.

Больше всего вакцинированных в Китае, 650 тыс. человек на 28 ноября. В Британии по состоянию на 15 декабря прививки получили 137 тыс. человек.

РФ провакцинировали 320 тыс. граждан. В США, где вакцинация стартовала на этой неделе, вакцину получили почти 50 тыс. человек.