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В мире первый миллион человек привился от COVID-19 - Bloomberg


фото: reuters
Более 1,1 млн жителей Земли уже сделали прививки от коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg.

Вакцинация началась в четырех странах - США, Китае, Великобритании и России.

Больше всего вакцинированных в Китае, 650 тыс. человек на 28 ноября. В Британии по состоянию на 15 декабря прививки получили 137 тыс. человек.

РФ провакцинировали 320 тыс. граждан. В США, где вакцинация стартовала на этой неделе, вакцину получили почти 50 тыс. человек.

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