 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве создадут пункты для вакцинации против COVID-19 в некоторых медучреждениях

В Киеве создадут пункты для вакцинации против COVID-19 в некоторых медучреждениях


фото: reuters
Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в некоторых медучреждениях Киева будут проводить вакцинацию от COVID-19

Об этом Рубан заявил в комментарии " РБК-Украина ".

"Это будет исключительно в медицинских учреждениях", - отметил он.

Рубан заметил, что пока рано говорить о вакцинации, потому что это "исключительно функция Министерства здравоохранения и Кабинета министров".

"Сегодня необходимо говорить о необходимости вакцинации, как таковой, у нас люди отказываются от обычной вакцинации", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не создана система вакцинации в аптеках.

"Скорее всего, это будут больницы, отдельные прививочные пункты или кабинеты", - отметил Рубан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать