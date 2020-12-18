В Киеве создадут пункты для вакцинации против COVID-19 в некоторых медучреждениях

Об этом Рубан заявил в комментарии " РБК-Украина ".

"Это будет исключительно в медицинских учреждениях", - отметил он.

Рубан заметил, что пока рано говорить о вакцинации, потому что это "исключительно функция Министерства здравоохранения и Кабинета министров".

"Сегодня необходимо говорить о необходимости вакцинации, как таковой, у нас люди отказываются от обычной вакцинации", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не создана система вакцинации в аптеках.

"Скорее всего, это будут больницы, отдельные прививочные пункты или кабинеты", - отметил Рубан.

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