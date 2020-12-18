В Киеве создадут пункты для вакцинации против COVID-19 в некоторых медучреждениях
18 декабря, 2020, 15:48
Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в некоторых медучреждениях Киева будут проводить вакцинацию от COVID-19
Об этом Рубан заявил в комментарии " РБК-Украина ".
"Это будет исключительно в медицинских учреждениях", - отметил он.
Рубан заметил, что пока рано говорить о вакцинации, потому что это "исключительно функция Министерства здравоохранения и Кабинета министров".
"Сегодня необходимо говорить о необходимости вакцинации, как таковой, у нас люди отказываются от обычной вакцинации", - пояснил он.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не создана система вакцинации в аптеках.
"Скорее всего, это будут больницы, отдельные прививочные пункты или кабинеты", - отметил Рубан.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb