В Киеве на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" снова обнаружили трещину в стекле

18 декабря, 2020, 17:50

В пятницу, 18 декабря, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Работники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждение стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя", - говорится в сообщении.

Вероятная причина - вандализм. Сейчас исследуются записи с камер видеонаблюдения.

Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект.

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