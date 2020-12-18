В Хорватии из-за карантина с 23 декабря ограничат межрегиональные поездки

18 декабря, 2020, 21:25

В Хорватии вводят запрет на поездки между регионами, чтобы сдержать распространение коронавируса во время рождественских праздников

Об этом сообщает Chroatia Week.

"Цель состоит в том, чтобы после Рождества и Нового года количество (заражений) резко не увеличилось", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Поэтому в Хорватии вводят запрет на перемещение между регионами, который продлится с 23 декабря по 8 января.

Также в одном помещении смогут собраться не более двух семей, состоящие из десяти человек.

В то же время власти решили не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить верующим посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря.

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