В двух районах Киева полицейские разоблачили пять подпольных игровых залов

18 декабря, 2020, 14:07

В Киеве правоохранители пресекли деятельность пяти игорных заведений на территории Днепровского и Соломенского районов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевских местных прокуратур № 4 и № 9 выявлено и прекращено незаконное функционирование пяти игорных заведений на территории Днепровского и Соломенского районов столицы", - говорится в сообщении.

Так, в течение нескольких дней была задокументирована и прекращена деятельность четырех игорных заведений на территории Днепровского района, которые функционировали без каких-либо внешних опознавательных признаков, а посетителей принимали по предварительному звонку.

В одном из игорных заведений на улице Пражской, которое проработало несколько дней, на момент проведения обыска находились 13 человек. Другое игорное заведение только готовилось принять "игроков".

Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на Краснозвездном проспекте в Соломенском районе столицы.

По результатам обысков в помещениях, где велась незаконная деятельность, изъято более 120 единиц компьютерной техники.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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