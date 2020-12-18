Укрзализныця назначила на праздники два дополнительных поезда в Черновцы и Рахов

18 декабря, 2020, 14:21

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поездов "Черновцы - Одесса" и "Киев - Львов - Рахов" на зимние праздники

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 "Черновцы - Одесса" и №217/218 "Киев - Львов - Рахов". Также, по многочисленным просьбам пассажиров, поезду "Киев - Рахов" назначены дополнительные остановки на станциях Татарив и Квасы.

Отмечается, что дополнительные рейсы поезда №135/136 "Черновцы - Одесса" с отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря и 2, 4, 6, 8 и 10 января, а из Одессы - на 29 декабря и 3, 5, 7, 9 и 11 января.

Поезд №217/218 "Киев - Львов - Рахов" осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря, а также 2 и 8 января. Из Рахова - 1, 3 и 9 января.

Кроме того, отмечается, что для обеспечения проезда к горнолыжным курортам начиная с 18 декабря назначены остановки поезда №217/218 "Киев - Рахов" на станциях Татарив и Квасы.

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