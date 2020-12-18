Украинский фильм получил специальный приз ADAMI MEDIA PRIZE 2020
В конкурсе соревновались более 300 журналистских работ из стран Восточной Европы. Телеканал Еспресо был партнером телевизионной версии вручения. Над проектом также работали телекомпании Грузии, Молдовы и EBU - Европейский медиа союз. Нашу страну представляла Татьяна Литвинова, украинская журналистка и ведущая новостей на Еспресо.
Среди 300 телевизионных работ, претендующих на награду, украинские журналисты до финала дошли с двумя проектами: "Страной песен" от НСТУ (продюсер Стас Медведев) и документальным фильмом "Борщ. Секретный ингредиент "(Film.ua Group, креативный продюсер Наталья Якимович).
Премия ADAMI Media Prize - самая значимая награда для тележурналистов, кинематографистов и продюсеров онлайн-медиа из шести стран Восточного партнерства ЕС в сфере культурного многообразия, этнической и национальной толерантности.
Жюри, состоящее из известных международных специалистов в сфере медиа, собралось оффлайн и онлайн с целью определить лучших на премию, стипендию и особые отличия. Церемония награждения в этом году проходит при поддержке Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы.
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