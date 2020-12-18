Украинский фильм получил специальный приз ADAMI MEDIA PRIZE 2020

18 декабря, 2020, 11:47

Документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" получил специальную награду от премии ADAMI MEDIA PRIZE

В конкурсе соревновались более 300 журналистских работ из стран Восточной Европы. Телеканал Еспресо был партнером телевизионной версии вручения. Над проектом также работали телекомпании Грузии, Молдовы и EBU - Европейский медиа союз. Нашу страну представляла Татьяна Литвинова, украинская журналистка и ведущая новостей на Еспресо.

Среди 300 телевизионных работ, претендующих на награду, украинские журналисты до финала дошли с двумя проектами: "Страной песен" от НСТУ (продюсер Стас Медведев) и документальным фильмом "Борщ. Секретный ингредиент "(Film.ua Group, креативный продюсер Наталья Якимович).

Премия ADAMI Media Prize - самая значимая награда для тележурналистов, кинематографистов и продюсеров онлайн-медиа из шести стран Восточного партнерства ЕС в сфере культурного многообразия, этнической и национальной толерантности.

Жюри, состоящее из известных международных специалистов в сфере медиа, собралось оффлайн и онлайн с целью определить лучших на премию, стипендию и особые отличия. Церемония награждения в этом году проходит при поддержке Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы.