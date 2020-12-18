Украина сократила список стран "зеленой" зоны: под ограничениями оказались несколько туристических стран

18 декабря, 2020, 16:40

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

По состоянию на 18 декабря в "красном списке" Украины находятся 46 стран, что на восемь больше, чем на прошлой неделе.

Так, в "красной" зоне, в частности, оказались Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.

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