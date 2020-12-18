Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19 в ЮАР

18 декабря, 2020, 22:54

Южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в Южной Африке обнаружили новую разновидность коронавируса

Об этом министр написал в Twitter .

"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названного 501.V2", - написал министр.