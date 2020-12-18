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Espreso.tvМирУченые обнаружили новую разновидность COVID-19 в ЮАР

Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19 в ЮАР

Южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в Южной Африке обнаружили новую разновидность коронавируса

Об этом министр написал в Twitter .

"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названного 501.V2", - написал министр.

Он добавил, что с этой разновидностью COVID-19 связана вторая волна заболевания в стране.

"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", - добавил министр.

Также он посоветовал гражданам носить маски.

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18 декабря, 2020 пятница

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