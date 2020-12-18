Ученые обнаружили новую разновидность COVID-19 в ЮАР
18 декабря, 2020, 22:54
Южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в Южной Африке обнаружили новую разновидность коронавируса
Об этом министр написал в Twitter .
"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названного 501.V2", - написал министр.
Он добавил, что с этой разновидностью COVID-19 связана вторая волна заболевания в стране.
"Хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причин для паники нет", - добавил министр.
Также он посоветовал гражданам носить маски.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо