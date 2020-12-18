Ученые нашли в космосе новую двойную планету

Об этом говорится в пресс-релизе университета.

Название двойной планеты - CFHTWIR-Oph 98. Она состоит из двух коричневых карликов Oph 98 A и Oph 98 B с небольшой массой.

Планету CFHTWIR-Oph 98 обнаружили благодаря анализу снимков сделали телескопом Hubble. Двойная планета находится на расстоянии в 450 световых лет от Земли в звездной ассоциации Змееносец.

В пресс-релизе добавили, что удивились, когда увидели, что Oph 98 A и B вращаются вокруг друг друга на большом расстоянии.

Отмечается, что расстояние в 5 раз больше, чем расстояние чем между Плутоном и Солнцем, что соответствует 200-кратному расстоянию между Землей и Солнцем.

Двойная планета - термин в астрономии, который используется для обозначения бинарной системы, состоящей из двух астрономических объектов, каждый из которых удовлетворяет определению планеты и является достаточно мощным, чтобы предоставлять гравитационный эффект, превосходящий гравитационный эффект звезды, вокруг которой они вращаются.

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