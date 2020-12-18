Связанные с Медведчуком компании строят первую канатную дорогу между Россией и Китаем, - "Схемы"

18 декабря, 2020, 10:33

Компании, связанные с семьей главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, наводят канатную дорогу между Российской Федерацией и Китаем

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы"

Журналисты установили, что Александр Баримов, владелец и директор российской компании "ЗЭД Девелопмент", которая строит канатную дорогу, одновременно является гендиректором АО "Ньюйол". «Ньюйол» входит в структуру "Юг Энерго" - компании, бенефициарной владелицей которой является жена Медведчука - телеведущая Оксана Марченко.

Журналисты сообщают, что Баримов совместно пользовался одной машиной с Александром Мартыненко - основателем АО "Ренессанс", бенефициарной владелицей которого является Оксана Марченко.

Кроме этого, у Марченко с Баримовым есть финансовые взаимоотношения - приобретение ценных бумаг на значительные суммы ($ 2,1 млн). А в период с 2016 по 2018 год тот же Александр Баримов руководил российской фирмой ООО "Добробут Инвест", которая принадлежит соратнику Медведчука - народному депутату Тарасу Козаку.

По данным журналистов, связь с семьей Медведчука прослеживается и через инвестора - группу компаний "Регион".

Группа, как указано на ее сайте, контролируется российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого в российских СМИ называют близким к Игорю Сечину - главе "Роснефти" и давнему другу президента России Владимира Путина.

В ноябре прошлого года российский Интерфакс сообщил, что брат Виктора Медведчука Сергей "участвует в принятии решений по развитию ОАО "Аптечная сеть 36,6". Акционером этой компании является "Московский кредитный банк" из концерна, который тогда возглавлял Судариков.

Медведчук в комментарии подтвердил, что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями, но отрицал свой интерес в строительстве канатной дороги и знакомство с Баримовым.

"Если мой брат работает менеджером в какой-то структуре, то почему я должен к этому иметь какое-то отношение? И Баримова я не знаю. Неужели вы думаете, что я знаю всех сегодня менеджеров той или иной структуры, где моя семья или моя жена является бенефициаром?" - отметил Медведчук.

Баримов на сообщения и звонки журналистов не ответил.

В группе компаний "Регион" отметили, что видят выгоду в строительстве из-за высокого пассажиропотока - 1 млн в год, а также перспективы получить статус резидента особой территории "Приамурская", предусматривающий налоговые льготы.