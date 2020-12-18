Сутки на Донбассе: оккупанты задействовали запрещенную артиллерию и снайперов, ранив бойца ООС. Объединенные силы ответили огнем

18 декабря, 2020, 07:57

В четверг, 17 декабря, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Захватчики 4 раза стреляли у Водяного, на Приазовье, применив запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометі. Кроме того, по Водяному оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино россияне били из стрелкового оружия, а у последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также из снайперского оружия.

Вследствие выстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские военные ответили оккупантам прицельным огнем из гранатометов различных систем.

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