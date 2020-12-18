Сутки на Донбассе: оккупанты задействовали запрещенную артиллерию и снайперов, ранив бойца ООС. Объединенные силы ответили огнем
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Захватчики 4 раза стреляли у Водяного, на Приазовье, применив запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерийские системы, 120-мм и 82-мм минометі. Кроме того, по Водяному оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
К вечеру вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино россияне били из стрелкового оружия, а у последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также из снайперского оружия.
Вследствие выстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские военные ответили оккупантам прицельным огнем из гранатометов различных систем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb